في نهاريا.. مسيّرة تستهدف منشأة لقطع غيار الطائرات

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استهدفت طائرة مسيّرة مفخخة منشأة لقطع غيار الطائرات في نهاريا الأمر الذي تسبب بأضرار جزئية.وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف مسيّرة منشأة لقطع غيار الطائرات في إسرائيل، إذ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، عن وقوع إصابتين جراء استهداف موقع في المنطقة الصناعية "بارليف" بين مدينتي صفد وعكا بطائرة مسيرة، قال الجيش الإسرائيلي إنها تابعة لحزب الله.من ناحيتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن حزب الله "ضرب بدقّة" مصنعاً لتجميع مكونات الطيران في المنطقة الصناعية "بارليف" قرب مدينة عكا.(سكاي نيوز)