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اندلاع حريق في حوض بناء الغواصات النووية البريطانية.. هل من خطر نووي؟

Lebanon 24
30-10-2024 | 03:54
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أعلنت الشرطة البريطانية أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد اندلاع حريق في حوض بناء السفن، الذي يتم فيه تشييد الغواصات البريطانية التي تعمل بالطاقة النووية، ولكن "لا يوجد خطر نووي".

وقالت شرطة كمبريا إن حريقا "كبيرا" اندلع بعد منتصف الليل في حوض بناء السفن التابع لشركة "بي إيه إي سيستمز" في بارو إن فيرنيس في شمال غربي إنكلترا.
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وقالت الشرطة إنه تم نقل شخصين إلى المستشفى للاشتباه في استنشاقهما للدخان ولم تقع إصابات أخرى.

 ونصحت الشرطة الأشخاص الذين يعيشون في الجوار بالبقاء في الداخل وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة.

ويقوم حوض بناء السفن الذي يبلغ عمره 150 عاما، ويقع على بعد نحو 350 كيلومترا شمال غربي لندن، حاليا ببناء عدة غواصات تعمل بالطاقة النووية لصالح البحرية الملكية البريطانية، حيث تم بناء الغواصات القليلة التي تحمل الصواريخ النووية البريطانية.
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