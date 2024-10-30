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عربي-دولي
جبهة قتال في دونيتسك انهارت.. وروسيا تحرز تقدمًا جديدًا
Lebanon 24
30-10-2024
|
09:26
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سيطرت القوات الروسية اليوم على بلدة كروغلياكيفكا التي تضم 1200 شخص في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا حيث تكثّف ضغوطها على القوات الأوكرانية، على بلدة سيليدوف في دونيتسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في مؤتمر صحافي إن وحدات الجيش الروسي "حرّرت بلدة كروغلياكوفكا في منطقة خاركيف" مستخدمة الاسم الروسي للقرية.
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وذكر بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية النشطة حررت بلدة سيليدوف في دونيتسك.
وعلى الصعيد ذاته، قال الجنرال ديمتري مارتشينكو، في مقابلة مع عضو سابق بالبرلمان الأوكرانى، إن الجبهة الشرقية في دونيتسك قد انهارت فعليا، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
وأوضح أن القوات الروسية دخلت بلدة سليدوف غرب مدينة دونيتسك، وأنها سوف تستحوذ عليها بالكامل قريبا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية بعد ظهر الثلاثاء أن البلدة سقطت بيد القوات الروسية.
وذكر مارتشينكو في المقابلة المصورة التي تم نشرها الليلة الماضية "نعلم جميعا إنني لا أفشي أي أسرار عسكرية عندما أقول إن جبهتنا قد انهارت".
وعزا الوضع إلى نقص في الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى نقص في عدد الجنود، وقال: "الجنود متعبون. لا يستطيعون تغطية الخطوط الأمامية حيث يتمركزون". (سكاي نيوز)
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