21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مقتل 35 من داعش بغارات في البادية السورية
Lebanon 24
30-10-2024
|
10:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم اليوم الأربعاء، مقتل نحو 35 من مسلحي تنظيم داعش، في غارات جوية نفذتها على مواقع تابعة للتنظيم في البادية السورية جنوب شرق البلاد.
وقالت في بيان نشرته على حسابها في "إكس"، إنها نفذت سلسلة غارات جوية الاثنين الماضي على مواقع عسكرية لداعش، استهدفت العديد من القادة البارزين فيه.
Advertisement
وبحسب "سنتكوم"، فإن هذه الضربات ستُعيق قدرة داعش على التنظيم والتخطيط وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين، أو ضد مصالح للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، مؤكدة على مضيها في تقليص قدرات التنظيم الإرهابي التشغيلية لضمان هزيمته المستدامة.
واستهدفت طائرات "إف 16" خلية داعش التي كانت متواجدة في كهف داخل السلسلة الجبلية المعقدة جغرافياً، بأربع ضربات جوية، بحسب بيان وزارة الدفاع.
واستهدفت داعش 3 سيارات عسكرية جنوب غرب بلدة شنان على طريق شويحان العسكري في منطقة الرصافة في ريف الرقة.
إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد قتلى الهجوم الدموي الذي شنّه مسلحو داعش في منطقة الرصافة بريف الرقة ، وصل إلى 8 أشخاص، بينهم 7 من قوات النظام السوري (3 منهم ضبّاط)، والثامن مدنيّ. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كاد يطير بسبب الهواء.. فستان رانيا يوسف الجريء يضعها بموقف محرج شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
كاد يطير بسبب الهواء.. فستان رانيا يوسف الجريء يضعها بموقف محرج شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:04 | 2024-10-30
30/10/2024 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
00:07 | 2024-10-30
30/10/2024 12:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج للمرة الرابعة.. فنان شهير يدخل القفص الذهبي مُجدداً وعروسه السعودية تلفت الأنظار شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تزوج للمرة الرابعة.. فنان شهير يدخل القفص الذهبي مُجدداً وعروسه السعودية تلفت الأنظار شاهدوا الفيديو
01:10 | 2024-10-30
30/10/2024 01:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهد مع نصرالله.. انتشال جثمان شهيد بعد شهر على ضربة الضاحية (صورة)
Lebanon 24
استشهد مع نصرالله.. انتشال جثمان شهيد بعد شهر على ضربة الضاحية (صورة)
16:05 | 2024-10-29
29/10/2024 04:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يثير خطاب باسيل امتعاض جمهور "حزب الله"؟!
Lebanon 24
لماذا يثير خطاب باسيل امتعاض جمهور "حزب الله"؟!
16:00 | 2024-10-29
29/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:04 | 2024-10-30
بعد حظر عمل "الأونروا".. مجلس الأمن قلق وإسرائيل توضح
13:00 | 2024-10-30
قصة "أخطر حي" في سوريا.. ماذا فعلت إسرائيل به؟
12:00 | 2024-10-30
إسرائيل حظرت أنشطتها.. معلومات بارزة عن "الأونروا"!
11:46 | 2024-10-30
كارثة إنسانية في بيت لاهيا.. المدينة أصبحت منكوبة (فيديو)
11:20 | 2024-10-30
الرياض تجمع الدبلوماسيين لرسم مسار زمني لدولة فلسطينية وإنهاء الصراع
11:15 | 2024-10-30
رعب في الجزائر.. رجل بجلباب تسلل إلى مسكن جامعي للفتيات وهذا ما فعله
فيديو
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
30/10/2024 20:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
30/10/2024 20:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
30/10/2024 20:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24