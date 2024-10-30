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مقتل 35 من داعش بغارات في البادية السورية

Lebanon 24
30-10-2024 | 10:57
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم اليوم الأربعاء، مقتل نحو 35 من مسلحي تنظيم داعش، في غارات جوية نفذتها على مواقع تابعة للتنظيم في البادية السورية جنوب شرق البلاد.

وقالت في بيان نشرته على حسابها في "إكس"، إنها نفذت سلسلة غارات جوية الاثنين الماضي على مواقع عسكرية لداعش، استهدفت العديد من القادة البارزين فيه.
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وبحسب "سنتكوم"، فإن هذه الضربات ستُعيق قدرة داعش على التنظيم والتخطيط وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين، أو ضد مصالح للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، مؤكدة على مضيها في تقليص قدرات التنظيم الإرهابي التشغيلية لضمان هزيمته المستدامة.

واستهدفت طائرات "إف 16" خلية داعش التي كانت متواجدة في كهف داخل السلسلة الجبلية المعقدة جغرافياً، بأربع ضربات جوية، بحسب بيان وزارة الدفاع.
 
 
واستهدفت داعش 3 سيارات عسكرية جنوب غرب بلدة شنان على طريق شويحان العسكري في منطقة الرصافة في ريف الرقة.
 
إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد قتلى الهجوم الدموي الذي شنّه مسلحو داعش في منطقة الرصافة بريف الرقة ، وصل إلى 8 أشخاص، بينهم 7 من قوات النظام السوري (3 منهم ضبّاط)، والثامن مدنيّ. (الحرة)
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