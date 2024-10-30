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عربي-دولي

"حاسم ومؤلم".. مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل رد إيران على إسرائيل

Lebanon 24
30-10-2024 | 12:55
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قال مصدر رفيع المستوى لشبكة CNN يوم الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران ستقابل برد "حاسم ومؤلم" من المرجح أن يأتي قبل انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وبحسب الشبكة: "تشير التصريحات إلى تغير مواقف إيران الأولية للتقليل من شدة الضربات التي نفذتها إسرائيل في 25 تشرين الأوّل، والتي كانت المرة الأولى التي تعترف فيها إسرائيل علنا بضرب أهداف إيرانية".
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وقال المصدر، الذي وصفته "سي إن إن" بالمطلع على مداولات إيران إن "رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عدوان النظام الإسرائيلي سيكون حاسما ومؤلما".

وعلى الرغم من أن المصدر لم يقدم تاريخا دقيقا للهجوم، إلا أنه ألمح بأنه "من المحتمل أن يحدث قبل يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية(التي ستجري يوم 5 تشرين الثاني المقبل)".

في رده الأولي على الضربات التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، اختار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي تقديم رد أكثر تحفظا، قائلا إن الضربات "لا ينبغي المبالغة فيها أو التقليل من شأنها".

ويوم الاثنين الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تعليق على الهجوم الإسرائيلي الأخير على بلاده إن إيران "ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على إسرائيل بشكل صارم ومتناسب"، وأكد أن "طهران لن تتنازل عن حقها القانوني في الرد على الكيان الإسرائيلي".

وقد شنت إسرائيل فجر السبت الماضي، 26 تشرين الأول، هجوما على "مواقع عسكرية" في إيران، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 تشرين الأول الجاري، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله  ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في وقت سابق.

هذا وأكدت طهران أنها "تحتفظ بحق الرد الشرعي على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب". (روسيا اليوم) 
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