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عربي-دولي
واشنطن: جنود كوريا الشمالية سيعودون من أوكرانيا في أكياس الجثث
Lebanon 24
30-10-2024
|
19:16
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قالت كوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" والولايات المتحدة إن آلاف الجنود الكوريين الشماليين يتدرّبون في روسيا، وهو ما تنفيه موسكو وبيونغ يانغ.
وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود أمس الأربعاء إن "الجنود الكوريين الشماليين الذين سيشاركون في القتال بأوكرانيا إلى جانب روسيا سيعودون في أكياس الجثث"، في تحذير وجّهه بالاسم إلى الزعيم كيم جونغ أون.
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وقال وود في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي: "إذا دخل جنود كوريا الشمالية إلى أوكرانيا لدعم روسيا، فسيعودون بالتأكيد في أكياس الجثث".
وأضاف: "لذلك أنصح الزعيم كيم بالتفكير مرتين قبل الانخراط في مثل هذا السلوك المتهور والخطير".
نفي روسي
يأتي ذلك بينما نفى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة الأربعاء صحة تقارير تفيد بتواجد قوات كورية شمالية عند الخطوط الأمامية في الحرب ضد أوكرانيا، واصفاً إياها بأنها "أكاذيب مكشوفة".
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا في مداخلة أمام مجلس الأمن: "هذه التصريحات حول تواجد قوات كورية شمالية عند جبهتنا يجب ألا تفاجئ أحداً، لأنها كلها أكاذيب مكشوفة"، متّهماً واشنطن ولندن بممارسة التضليل.
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