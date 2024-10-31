"لا تعكس حقيقة المفاوضات".. واشنطن وتل أبيب تقللان من أهمية تقارير وقف النار في لبنان

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قللت واشنطن وتل أبيب من أهمية التقارير المتداولة بشأن وقف النار في لبنان، معتبرتين أنها "لا تعكس الحالة الحالية للمفاوضات"، وذلك قبيل ساعات من وصول المبعوثين الأميركيين إلى إسرائيل.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان لشبكة CNN إن "هناك العديد من التقارير والمسودات المتداولة، لا يعكس أي منها الحالة الحالية للمفاوضات"، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت، إن "المسودات المزعومة التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت لا تعكس الحالة الحالية لمحادثات وقف إطلاق النار".ومن المنتظر أن يصل المبعوثان الأميركيان آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك إلى إسرائيل، اليوم الخميس، لإجراء مناقشات بشأن لبنان.ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين واللبنانيين يسعون إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد من شأنه أن يوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله لمدة شهر على الأقل.وخلال ذلك الوقت، ستجري مفاوضات بشأن اتفاق نهائي لإنهاء الحرب بين الجانبين وتطبيق القرار 1701.وقال المسؤول الإسرائيلي، إن "الحكومة الإسرائيلية قررت أن الوقت مناسب الآن للسعي إلى وقف إطلاق النار في لبنان، بالنظر إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت في إضعاف حزب الله والضغوط التي تمارسها الحكومة اللبنانية على الجماعة المسلحة"، وفق تعبيره.وأضاف المسؤول أن نتنياهو عقد مساء الثلاثاء اجتماعا أمنيا مصغرا لمناقشة التقدم المحرز في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق برعاية دولية، مضيفا أنه من الواضح أن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل المزيد في عملياتها ضد حزب الله في لبنان.وقال المسؤول إن مدة وقف إطلاق النار المؤقت لا تزال موضوعا للنقاش ولكنها ستستمر شهرا على الأقل.