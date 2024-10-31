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بالفيديو: إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب بإصابة 27 شخصا وفقدان سائحين

Lebanon 24
31-10-2024 | 05:12
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تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "كونغ-ري" في إصابة 27 شخصا بأنحاء مختلفة من تايوان، بينما فقد سائحان من جمهورية التشيك، وفق مركز عمليات الطوارئ المركزي.


وقال مركز عمليات الطوارئ المركزي إنه لم يتمكن بعد من التواصل مع سائحين اثنين من التشيك، أكد دخولهما متنزه تاروكو الوطني.

ولم ترد تقارير عن مفقودين آخرين.
 
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وصرحت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) بأنه حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي، أبلغ مركز عمليات الطوارئ المركزي عن إصابة 27 شخصا بسبب الإعصار، دون تسجيل حالات وفاة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة ضرب الإعصار لمناطق مختلفة بتايوان وقالت بعض الحسابات إن إعصار "كونغ ري" يعتبر الأقوى في البلاد منذ ما يقرب من 30 عاما. (روسيا اليوم)

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