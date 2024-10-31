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عربي-دولي

قطار محمل بمواد خطرة يخرج عن مساره في اسبانيا

Lebanon 24
31-10-2024 | 06:53
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قالت خدمات الطوارئ في إسبانيا إن قطارا يحمل بضائع خطرة خرج عن مساره في منطقة كاستيل لا مانشا المتمتعة بالحكم الذاتي، مما أدى إلى عرقلة حركة السكك الحديدية.

وجاء في البيان: "خرج قطار يحمل مواد خطرة عن مساره، مما أدى إلى إغلاق حركة المرور في الاتجاهين والطريق GU-157 بسبب حطام القطار الذي خرج عن مساره"، مشيرا إلى أن "العربات التي تحتوي على مواد خطرة لم تتضرر".
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وأوضحت خدمات الطوارئ أنه لم تقع إصابات نتيجة الحادث.

وقد توجه كل من الحرس المدني ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وتوقفت حركة المرور بين مدينتي بايدز وماتيلاس. (روسيا اليوم)
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