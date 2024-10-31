قطار محمل بمواد خطرة يخرج عن مساره في اسبانيا

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وجاء في البيان: "خرج قطار يحمل مواد خطرة عن مساره، مما أدى إلى إغلاق حركة المرور في الاتجاهين والطريق GU-157 بسبب حطام القطار الذي خرج عن مساره"، مشيرا إلى أن "العربات التي تحتوي على مواد خطرة لم تتضرر".وأوضحت خدمات الطوارئ أنه لم تقع إصابات نتيجة الحادث.وقد توجه كل من الحرس المدني ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وتوقفت حركة المرور بين مدينتي بايدز وماتيلاس. (روسيا اليوم)