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عربي-دولي

العليمي يطالب أميركا بمضاعفة جهودها في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية

Lebanon 24
31-10-2024 | 13:40
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أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى زيادة جهود الولايات المتحدة في اعتراض ووقف شحنات الأسلحة الإيرانية المتدفقة إلى اليمن.    
وفي لقائه مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، في الرياض، أشار العليمي إلى أن هذه الشحنات تزعزع أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها.
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وتناول اللقاء مستجدات الملف الاقتصادي والدعم الدولي اللازم للحد من تداعيات استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري، إلى جانب الأوضاع المعيشية المتأثرة بالهجمات التي يشنها الحوثيون.
وجدد العليمي موقف الجمهورية اليمنية من قضايا المنطقة، وخاصة إدانته للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ودعمه لحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
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