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عربي-دولي

في ولايات الحسم.. استطلاع يظهر تقدم هاريس على ترامب

Lebanon 24
31-10-2024 | 16:06
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أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة ماساتشوستس تفوق المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا.
وبحسب نتائج الاستطلاع، أيد 49% من المستطلعين نائبة الرئيس هاريس في ميشيغان مقابل 45% لصالح الرئيس السابق ترامب.
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وفي ولاية بنسلفانيا الرئيسية، تتقدم هاريس بفارق ضئيل حيث استحوذت على 48% من أصوات المستطلعين مقابل 47% لترامب.
ومع ذلك، يتقدم الرئيس السابق على هاريس بنقطتين مئويتين في ولاية كارولينا الشمالية بنسبة 47% من الأصوات مقابل 45% لهاريس.
وتم إجراء استطلاع ميشيغان بين 600 ناخب في الولاية في الفترة من 16 إلى 24 تشرين الأول، بينما تم إجراء الاستطلاع بولاية بنسلفانيا بين 800 ناخب في الفترة ما بين 16 و23 تشرين الأول.
(روسيا اليوم)
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