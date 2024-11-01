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بستائر مموّهة.. الجيش الروسي يعمل على تعزيز قدراته العسكرية

Lebanon 24
01-11-2024 | 00:55
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بدأت في الجيش الروسي عملية تجهيز قاذفات اللهب الثقيلة الحديثة "توسوتشكا" (توس -2) بستائر مموهة ماصة للموجات الرادارية.

وقال مصدر في شركة "روس إلكترونيات" إن مجموعة التمويه الجديدة تتضمن ستائر مموهة مصنوعة من نسيج خاص يمتص الموجات اللاسلكية وأغطية تمويه يتم تركيبها على الدروع بطريقة لا تعرقل سير المركبة.
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وأوضح أن الستار المموه الجديد يمتص بفاعلية فائقة الموجات البصرية والأشعة تحت الحمراء، ما يجعل من الممكن إخفاء نظام قاذفة اللهب عن أجهزة التصوير الحراري وغيرها من الأجهزة المماثلة ويعرقل تشغيل أنظمة توجيه العدو.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن الجيش الروسي يستخدم كذلك في منطقة العملية العسكرية الخاصة مجموعات التمويه "ناكيدكا" (السترة)، وهي عبارة عن أغطية مصنوعة من مواد خاصة نسجت لتتناسب مع حجم المعدات، والتي لا تتداخل مع تشغيل المركبة وتجعلها في الوقت نفسه غير مرئية في المجالين الراداري والحراري. (روسيا اليوم)
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