روسيا تسقط عدة مسيّرات أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس واليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي حاولت استهداف مناطق عدة داخل الأراضي الروسية.وقالت الوزارة، في بيان لها أمس الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 41 مسيرة أوكرانية حاولت استهداف 5 مناطق روسية، فيما قالت في وقت لاحق إن الدفاع الجوي دمر "عدة مسيرات أوكرانية" فوق مقاطعة فورونيج، من دون أن يحدد عددها.وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية أسقطت 20 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و13 فوق بريانسك، و4 فوق أوريول، و3 فوق بيلغورود، وواحدة فوق شبه جزيرة القرم.واليوم الجمعة، أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، عن تدمير الدفاعات الجوية ووسائل الحرب الإلكترونية في مقاطعة فورونيج عدة طائرات مسيرة أوكرانية دون وقوع إصابات.وكتب غوسيف في قناته على تلغرام: "دمرت منظومات الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية عدة طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة فورونيج. وبحسب المعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار".وفي مقاطعة بريانسك الروسية، أعلن حاكم المقاطعة ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الجمعة، عن إصابة شخص جراء هجمة بمسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيًا في المقاطعة.وكتب بوغوماز عبر قناته على تطبيق تلغرام: "في بريانسك، هاجمت طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية مبنى سكنيًا.. ونتيجة للهجوم أصيب أحد السكان، وتضررت نوافذ وشرفات وواجهات المنازل في أحد الطوابق".وأشار إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان. كما أعلن بوغوماز عن تدمير 4 طائرات أوكرانية مسيرة فوق المقاطعة. (سكاي نيوز)