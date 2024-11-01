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عربي-دولي

توقيع الاتحاد الاوروبي واليابان على اتفاق دفاعي وأمني جديد

Lebanon 24
01-11-2024 | 06:11
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وقّعت اليابان اتفاقا أمنيا ودفاعيا جديدا مع الاتحاد الأوروبي في طوكيو اليوم أشاد به مسؤول الشؤون الخارجية للتكتل جوزيب بوريل على اعتباره خطوة تاريخية تأتي في وقتها، بحسب تسجيل مصوّر بثّته خدمة فرانس برس للفيديو .
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وأعلن بوريل ووزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا الاتفاق الذي يتضمن بحسب الإعلام المحلي المزيد من المناورات العسكرية المشتركة ومحادثات عالية المستوى وتعاونا في قطاع الدفاع.
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