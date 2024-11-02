فيديو خطير أثار الجدل... سيارة عبرت جسر مشاة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مصر يوثق لحظة عبور سيارة نقل جماعي "ميكروباص" على جسر مخصص للمشاة وللدراجات البخارية فقط.



وظهر في مقطع الفيديو سائق مصري ومعه عدد كبير من الركاب، يسير أعلى جسر للمشاة، ويتباهى بأنه سوف ينشر هذا المقطع المصور على موقع "تيك توك".



وبعد محاولات من السائق تمكن من عبور هذا الجسر الضيق وسط تصفيق الركاب.



وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إبلاغ الجهات المعنية والقبض على السائق. (العربية)

تصرفات بعض المصريين تؤدي الي كوارث وبعدين نلوم الدولة ونحمّلها المسؤليه

هذا الكوبري خاص بالموتسيكلات والمشاه فقط وتم تصميمه ودرجة تحملة علي هذه الاوزان

لكن صعود عربيات تقيلة عليه سوف يؤدي الي عدم تحمله وسقوطه

بلاغ لوزارة الداخليه بسرعه القبض علي هؤلاء @moiegy pic.twitter.com/8EHzsYhRcz — adel khedr (@Adel_317) November 1, 2024 Advertisement