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عربي-دولي

فيديو خطير أثار الجدل... سيارة عبرت جسر مشاة!

Lebanon 24
02-11-2024 | 06:47
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مصر يوثق لحظة عبور سيارة نقل جماعي "ميكروباص" على جسر مخصص للمشاة وللدراجات البخارية فقط.

وظهر في مقطع الفيديو سائق مصري ومعه عدد كبير من الركاب، يسير أعلى جسر للمشاة، ويتباهى بأنه سوف ينشر هذا المقطع المصور على موقع "تيك توك".

وبعد محاولات من السائق تمكن من عبور هذا الجسر الضيق وسط تصفيق الركاب.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إبلاغ الجهات المعنية والقبض على السائق. (العربية)
 
 
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