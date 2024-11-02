فيديو خطير أثار الجدل... سيارة عبرت جسر مشاة!

تصرفات بعض المصريين تؤدي الي كوارث وبعدين نلوم الدولة ونحمّلها المسؤليه
هذا الكوبري خاص بالموتسيكلات والمشاه فقط وتم تصميمه ودرجة تحملة علي هذه الاوزان
لكن صعود عربيات تقيلة عليه سوف يؤدي الي عدم تحمله وسقوطه
بلاغ لوزارة الداخليه بسرعه القبض علي هؤلاء @moiegy pic.twitter.com/8EHzsYhRcz
— adel khedr (@Adel_317) November 1, 2024
تصرفات بعض المصريين تؤدي الي كوارث وبعدين نلوم الدولة ونحمّلها المسؤليه
هذا الكوبري خاص بالموتسيكلات والمشاه فقط وتم تصميمه ودرجة تحملة علي هذه الاوزان
لكن صعود عربيات تقيلة عليه سوف يؤدي الي عدم تحمله وسقوطه
بلاغ لوزارة الداخليه بسرعه القبض علي هؤلاء @moiegy pic.twitter.com/8EHzsYhRcz