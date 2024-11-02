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عربي-دولي
"قطعة خارقة".. صور جوية تكشف سفينة صينية غير تقليدية!
Lebanon 24
02-11-2024
|
07:54
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أظهرت صور أقمار صناعية حديثة أن الصين قد تكون بصدد بناء حاملة طائرات جديدة من نوع فريد، مما جذب انتباه الخبراء حول العالم إلى قطعة بحرية غير تقليدية يُعتقد أنها قد تعزز القدرات البحرية للصين، التي تتوسع بوتيرة سريعة.
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وتوضح الصور، التي التقطتها شركة "بالانت لابز"، سفينة مسطحة ذات تصميم غير مألوف قيد الإنشاء في حوض بناء السفن الدولي في قوانغتشو، الواقع على جزيرة لونغ شيو بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية.
ووصف توماس شوغارت، قائد غواصات سابق بالبحرية الأميركية وزميل في مركز الأمن الأميركي الجديد، هذه الحاملة بأنها "ذات شكل وحجم غير تقليديين للغاية".
ويلاحظ شوغارت أن السفينة أصغر حجماً من حاملات الطائرات الصينية السابقة، بل حتى أصغر من السفن الهجومية البرمائية طراز 075 التي تستخدمها البحرية الصينية.
ويؤكد أن هذا التصميم قد يشير إلى أن الصين تعمل على بناء أول "حاملة طائرات" ذات طابع مدني في العالم، ربما للاستخدام كـ"سفينة أبحاث أوقيانوغرافية".
وأفاد موقع "The War Zone" بوجود السفينة للمرة الأولى، مشيرًا إلى الغموض حول تفاصيلها واستخداماتها المحتملة.
في سياق موازٍ، أجرت حاملة الطائرات الصينية "فوجيان"، وهي أكبر وأقوى حاملة طائرات صينية حتى الآن - تجاربها البحرية الأولى في وقت سابق من هذا العام، مع توقعات انضمامها إلى أسطول البحرية لجيش التحرير الشعبي بحلول عام 2026.
وتزن فوجيان نحو 80 ألف طن، متفوقة على حاملتي الطائرات النشطتين في الأسطول الصيني "شاندونغ" التي تبلغ 66 ألف طن، و"لياونينغ" بوزن 60 ألف طن، مما يضعها ضمن فئة "الناقلات الفائقة" التي تتفرد البحرية الأميركية بتشغيل حاملات أكبر منها.
(إرم نيوز)
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