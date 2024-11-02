لأوّل مرة.. ولاية أميركية تحظر لقاحات فيروس كورونا لهذه الاسباب

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حظرت وكالة الصحة العامة الإقليمية في جنوب غرب ولاية أيداهو بالولايات المتحدة توزيع لقاحات فيروس كورونا على السكان في 6 مقاطعات بعد قرار وثيق من مجلس إدارتها.وإجراء وكالة الصحة العامة الإقليمية هو الأول على مستوى البلاد الذي يحظر عليه تقديم لقاحات "كوفيد-19".وفي حين أن بعض الولايات مثل تكساس منعت بالفعل إداراتها الصحية من الترويج للقاحات فيروس كورونا وعارض الجراح العام في فلوريدا توصيتهم، لم تقم أي مؤسسة حكومية حتى الآن بمنع الوصول إلى اللقاحات بشكل كامل.وقالت مديرة الشؤون الحكومية والعامة في الرابطة الوطنية لمسؤولي الصحة في المقاطعات والمدن أدريان كاسالوتي: "لست على علم بأي سوابق مماثلة".وأضافت "بعض الإدارات الصحية توقفت عن تقديم اللقاح بسبب التكاليف أو انخفاض الطلب، لكنها لم تعتمد أبدا على تقييم للمنتج الطبي نفسه".وانخفض الطلب على لقاحات "كوفيد" في المنطقة إذ تم توزيع 1601 لقاح في عام 2021 مقابل 64 حتى الآن في عام 2024.وينطبق الأمر نفسه على لقاحات أخرى، حيث تسجل إيداهو أعلى معدل لعدم تلقي تطعيمات الأطفال في البلاد. (روسيا اليوم)