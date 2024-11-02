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عربي-دولي

قبل الردّ على إسرائيل.. رسالة "غير عادية" من أميركا لإيران

Lebanon 24
02-11-2024 | 16:10
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ذكر موقع "أكسيوس" أن إدارة بايدن حذرت إيران مؤخرا من أن واشنطن لن تكون قادرة على كبح جماح إسرائيل في حال تعرضت لهجوم عسكري آخر من قبل إيران.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي مطلع على القضية هذه المعلومات معتبرا أن هذا التحذير يعتبر "مهما" لجهة أن الجيش الإسرائيلي لم يرد على هجوم إيران في الأول من أكتوبر الماضي  بضرب منشآت نووية أو مواقع للإنتاج النفطي، وإنما اكتفى بضرب أهداف عسكرية.
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وقال المسؤول الأميركي: "أخبرنا الإيرانيين: لن نتمكن من كبح جماح إسرائيل، ولن نتمكن من التأكد من أن الهجوم التالي سيكون محسوبا وموجها نحو مواقع معينة على شاكلة الهجوم السابق".

وأضاف أن الرسالة نُقلت مباشرة إلى الإيرانيين، وهو أمر ملحوظ لأن مثل هذه الاتصالات المباشرة نادرا ما يتم الكشف عنها.

بدوره، قال المسؤول الإسرائيلي "إن رسالة تم تمريرها من واشنطن إلى طهران عبر السويسريين". (روسيا اليوم)
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