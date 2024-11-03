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استمرار غياب بايدن عن حملة هاريس يثير الجدل

Lebanon 24
03-11-2024 | 23:16
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يستمر الرئيس الأميركي جو بايدن في الابتعاد عن حملات نائبته كامالا هاريس الانتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

فقد شوهد مستمتعًا بغداء استمر ساعتين في نادي غولف فاخر في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وذلك بالتزامن مع حملة مكثفة لنائبته في الولايات المتأرجحة للحصول على أصوات حاسمة.
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وفقا للصحيفة، أثار غياب بايدن، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، عن مشهد الحملة الانتخابية العديد من التساؤلات، لا سيما بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي صدرت عنه مؤخرا.

ومن بين هذه الأخطاء، وصفه لأنصار الرشح الجمهوري دونالد ترامب بـ"القمامة" في مكالمة لجمع التبرعات، وهو ما جاء في توقيت حساس أعقب خطاب هاريس الختامي.

وفي سياق متصل، أوضح كاتب خطابات الرئيس السابق باراك أوباما، جون فافرو، أن انسحاب بايدن من الحملة قد يكون إيجابيا لحملة هاريس، موضحا أن بقاء الرئيس بعيدا عن الأضواء قد يمنح هاريس فرصة للتركيز على توجيه الرسائل الانتخابية دون إلهاء.يستمر الرئيس الأميركي جو بايدن في الابتعاد عن حملات نائبته كامالا هاريس الانتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

فقد شوهد مستمتعًا بغداء استمر ساعتين في نادي غولف فاخر في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وذلك بالتزامن مع حملة مكثفة لنائبته في الولايات المتأرجحة للحصول على أصوات حاسمة.

وفقا للصحيفة، أثار غياب بايدن، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، عن مشهد الحملة الانتخابية العديد من التساؤلات، لا سيما بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة التي صدرت عنه مؤخرا.

ومن بين هذه الأخطاء، وصفه لأنصار الرشح الجمهوري دونالد ترامب بـ"القمامة" في مكالمة لجمع التبرعات، وهو ما جاء في توقيت حساس أعقب خطاب هاريس الختامي.

وفي سياق متصل، أوضح كاتب خطابات الرئيس السابق باراك أوباما، جون فافرو، أن انسحاب بايدن من الحملة قد يكون إيجابيا لحملة هاريس، موضحا أن بقاء الرئيس بعيدا عن الأضواء قد يمنح هاريس فرصة للتركيز على توجيه الرسائل الانتخابية دون إلهاء.
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