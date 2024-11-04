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عربي-دولي

مسؤول سابق بصندوق النقد الدولي يسمي الفرق الرئيس بين هاريس وترامب

Lebanon 24
04-11-2024 | 00:18
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اعتبر مسؤول روسي سابق بصندوق النقد الدولي أن مرشحة الديمقراطيين للرئاسة الأميركية كامالا هاريس حال فوزها بالانتخابات لن تكون حاكما فعليا للبلاد، بخلاف خصمها الجمهوري دونالد ترامب.


وقال المدير التنفيذي السابق عن روسيا بصندوق النقد الدولي أليكسي موجين لوكالة "نوفوستي": "هاريس، بالطبع، لن تحكم البلاد. ما يسمى بـ"الدولة العميقة" هي التي ستحكم، كما يحدث في عهد الرئيس الحالي.. أما ترامب، فعلى الأرجح سيظل يحاول أن يحكم بنفسه".
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ووفقا لموجين، فقد أصبح من المستحيل الآن التنبؤ بكيفية تصرف كل من المرشحين إذا فاز في التصويت المقبل في الولايات المتحدة، لكن إذا فاز ترامب، فقد يواجه الجمهوري مقاومة إضافية.

وقال: "من غير الواضح الآن ما إذا كان سيسمح له بالحكم، لأن هناك بالفعل الكثير من القضايا الجنائية المرفوعة بحقه، ومن الواضح أن هذه (الحملة ضده) لن تهدأ بل وستزداد شدة، وسيبقى موضوع العزل متداولا باستمرار".

وفي وقت سابق أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن اعتقاده بأن ترامب لن يستطيع وقف النزاع في أوكرانيا حال فوزه بالانتخابات، وإذا حاول فإنه قد يلقى مصير الرئيس الأمريكي المغتال جون كينيدي. (روسيا اليوم)
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