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تحطم طائرة جنوب إيران.. ومقتل عنصرين من الحرس الثوري

Lebanon 24
04-11-2024 | 02:19
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خلال تمرين في منطقة سروان جنوب شرق إيران، تعرضت طائرة خفيفة لحادث ما أدى إلى تحطمها.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة للقوات البرية بالحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الاثنين أن اثنين من أفراد الحرس لقيا حتفهما جراء تحطم طائرة صغيرة.
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كما أضافت أن الطائرة الخفيفة تعرضت لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في المنطقة الحدودية الجنوبية الشرقية.
وأشارت إلى مقتل العميد حميد مازندراني، قائد لواء نينوى بمحافظة جولستان وطيار المروحية حامد جنداغي أحد مقاتلي القوات البرية في الحرس الثوري، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.

 
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