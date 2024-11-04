إيران تعدم يهودياً على خلفية قضية قتل

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أعلنت منظمة غير حكومية أن السلطات الإيرانية أعدمت رجلاً إيرانياً يهودياً بعد إدانته بتهمة القتل.وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، التي تتخذ من النرويج مقراً لها، إن حكم الاعدام نفذ شنقاً بآرون قهرماني في السجن في مدينة كرمانشاه، غربي البلاد.وأوضحت المنظمة أن قهرماني كان قد أدين بتهمة ارتكاب جريمة قتل أثناء شجار وقع في الشارع.ويأتي حكم الإعدام بحق اليهودي الإيراني في ظل تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل.جدير بالذكر أن أعداد اليهود في إيران كانت تبلغ قرابة 100 ألف نسمة حتى أوائل الثمانينيات، ويعيشون في مدن طهران وأصفهان وشيراز، لكن الأغلبية منهم هاجرت منذ الإطاحة بنظام الشاه عام 1979، ولم يتبق منهم إلا قرابة 8 آلاف يهودي.