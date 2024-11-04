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عربي-دولي

الأمم المتحدة: هناك حاجة ملحة لحوار يهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن

Lebanon 24
04-11-2024 | 03:35
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أكدت الأمم المتحدة وجود حاجة ملحة في اليمن لإطلاق حوار بنّاء للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وبدء عملية سياسية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في وقت متأخر مساء الأحد.
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وقال البيان إن "سرحد فتّاح، نائب غروندبرغ، اختتم زيارة استمرت أسبوعا إلى عدن" العاصمة المؤقتة.
وأوضح أنه "التقى برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني، وعدد آخر من المسؤولين اليمنيين، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وممثلات النساء في الأحزاب والمكونات السياسية".
وركزت المناقشات على "الأوضاع الراهنة في اليمن، مع التشديد على أن السلام هو الخيار الوحيد للمضي قدما، وعلى الحاجة الملحة لحوار بنّاء يهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد وبدء عملية سياسية"، حسب البيان.
وأضاف البيان الأممي أن "المناقشات تطرقت إلى أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تعاون الأطراف للحد من التأثيرات السلبية الواسعة التي تؤثر على مختلف جوانب حياة اليمنيين، والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تلقي بظلالها على سبل العيش".
(الأناضول)
 
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