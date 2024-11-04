إطلاق أكثر من 50 صاروخا من لبنان نحو شمال إسرائيل

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أطلقت اليوم الإثنين عشرات الصواريخ من الجنوب اللبناني نحو شمال إسرائيل.فقد أفادت "العربية" أن أكثر من 50 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان على الجليل الأعلى.فيما أعلن حزب الله في بيان أنه أطلق رشقة "صاروخية كبيرة" على مدينة صفد في شمال إسرائيلفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن القوات الجوية ‏الإسرائيلية استهدفت أبو علي رضا، قائد حزب الله في منطقة ‏برعشيت في الجنوب اللبناني.‏كما أشار إلى أن " أبو علي رضا كان مسؤولاً عن ‏تخطيط وتنفيذ الهجمات الصاروخية والمضادة للدبابات على ‏ الجيش الإسرائيلي وأشرف على أنشطة عناصر حزب ‏الله في المنطقة."‏على صعيد آخر، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلاته اعترضت طائرتين مسيّرتين كانتا تحلقان من اتجاه الشرق.وأشار إلى إسقاط المسيّرتين اللتين أطلقتا تجاه الجولان، واسقط أخرى انطلقت من جنوبي لبنان تجاه الجليل. (العربية)