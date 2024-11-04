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عربي-دولي
مستشار عباس: لجنة الإسناد المجتمعي بغزة لن تضم حماس
Lebanon 24
04-11-2024
|
08:40
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بعد الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا "فتح" و"حماس"، برعاية القاهرة على إنشاء لجنة "الإسناد المجتمعي"، التي ستوكل إليها مهمة إدارة شؤون قطاع غزة، كشف مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعض التفاصيل عن اللجنة ومهامها.
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وقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، في تصريحات إن فكرة اللجنة طرحت لمحاولة تجاوز الوضع القائم وتقديم حلول لإدارة القطاع.
كما أوضح أن قرار تشكيلها سيصدر عن الرئيس الفلسطيني، وستكون تحت إشراف الحكومة الفلسطينية وتعمل على تنفيذ برامج وسياسات الحكومة في غزة سواء من حيث إعادة الإعمار ولو بشكل جزئي إضافة إلى العمل في ملف المساعدات من حيث الإشراف على وصولها إلى المواطنين.
اما عن الأسماء التي ستضمها، فلفت إلى أنه حتى الساعة لم تطرح أسماء بعينها، ولم يتبلور شيء بخصوص عدد أفرادها أو تفاصيل تشكيلها، لكن بشكل عام ستضم كفاءات وطنية يختارها الرئيس الفلسطيني بنفسه، من دون إملاءات أو ضغوط من أحد.
كما أكد أنها لن تضم عناصر من حماس. وأردف أن ميزانية اللجنة وإدارتها ستكون تابعة للحكومة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية.
هذا ونفى ما نقل عن مصادر مسؤولة حول طلب فتح إجراء تعديل على الحكومة ونشر في بعض المواقع الإخبارية، مؤكداً ألا نية من الأساس لإجراء تعديل وزاري، حيث توجد حالياً حكومة تكنوقراط تضم كفاءات.
(الحدث)
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