انفجار ضخم بالقرب من منزل نتنياهو... واستنفار شامل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجار على بعد كيلومترات عدة من بيت رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية.







وتحدثت التقارير الإسرائيلية الأولية عن حصول استنفار شامل وإطلاق قنابل ضوئية فوق قيسارية بعد انفجار ضخم مجهول بالقرب من منزل نتنياهو.

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