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عربي-دولي

بلينكن: حماس رفضت إطلاق سراح أسرى لتأمين وقف إطلاق النار

Lebanon 24
04-11-2024 | 17:31
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تحدّث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نظيره المصري بدر عبد العاطي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
وأكد على أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى، وزيادة واستدامة توصيل المساعدات الإنسانية.
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كما أشار إلى أن "حماس رفضت مرة أخرى إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى لتأمين وقف إطلاق النار".

وناقش الوزيران أهمية إرساء مسار لفترة ما بعد الصراع يوفّر الحكم والأمن وإعادة الإعمار.

أمّا فيما يتعلق بلبنان، ناقش الوزير ووزير الخارجية عبد العاطي الجهود الرامية إلى تعزيز الحلّ الدبلوماسي الذي من شأنه أن يمكن المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة إلى ديارهم بأمان وأمن.
وأكد الوزير على الحاجة إلى أن يتعامل القادة اللبنانيون بسرعة مع شغور منصب الرئاسة في البلاد.
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