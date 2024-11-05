ترامب يطالب بإعدام المهاجرين المتورطين بقتل أميركيين

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وفي حديثه في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة، أعرب ترامب عن استيائه مرة أخرى من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، واقترح أن يتصارع الرياضيون من جامعة ولاية بنسلفانيا معهم.وقال ترامب، البالغ من العمر 78 عاما "هؤلاء الشباب من ولاية بنسلفانيا، أردتهم أن يتصارعوا مع المهاجرين".وفي وقت لاحق دعا إلى أشد العقوبات على المهاجرين الذين يقتلون مواطنين أميركيين أو عناصر من الشرطة.يُذكر أن ترامب جعل من تقييد الهجرة غير القانونية أحد القضايا المحورية في حملته الانتخابية، حيث صور المهاجرين مرارا كأعداء للولايات المتحدة وأثار مشاعر مناهضة للأجانب بادعاءات زائفة.يشار إلى أن أجندة ترامب المقترحة حول الهجرة غير الشرعية ستمثل تحولا كبيرا في سياسة الهجرة الأميركية، إذ تستهدف ملايين المهاجرين غير النظاميين وتعيد تعريف نهج البلاد تجاه الوافدين الجدد.وقد امتد هذا التحول المنتظر ليشمل تعهده بتفعيل قانون "العدو الأجنبي" الذي وضع عام 1798، والذي يسعى من ورائه لتنفيذ ترحيلات جماعية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين ذوي الصلات الإجرامية.ويتيح هذا القانون للسلطات احتجاز وإبعاد مواطنين من دول معينة، تعتبر الولايات المتحدة أنها في حالة حرب معها.وقال ترامب في تجمع حاشد في كاليفورنيا مؤخرا: "سأقوم بتفعيل قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لاستهداف وتفكيك كل شبكة إجرامية للمهاجرين تعمل على الأراضي الأميركية". (الحرة)