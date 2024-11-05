Advertisement

عربي-دولي

ترامب يطالب بإعدام المهاجرين المتورطين بقتل أميركيين

Lebanon 24
05-11-2024 | 00:46
A-
A+
Doc-P-1273427-638663908706071561.jpg
Doc-P-1273427-638663908706071561.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في الساعات الأخيرة قبل بدء التصويت النهائي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، اليوم الثلاثاء، شجع المرشح الجمهوري دونالد ترامب على صدام بين المهاجرين والرياضيين المحترفين، ودعا إلى فرض عقوبة الإعدام على المهاجرين الذين يقتلون مواطنين أميركيين أو عناصر من الشرطة.
Advertisement

وفي حديثه في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات المتأرجحة، أعرب ترامب عن استيائه مرة أخرى من تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، واقترح أن يتصارع الرياضيون من جامعة ولاية بنسلفانيا معهم.


وقال ترامب، البالغ من العمر 78 عاما "هؤلاء الشباب من ولاية بنسلفانيا، أردتهم أن يتصارعوا مع المهاجرين".


وفي وقت لاحق دعا إلى أشد العقوبات على المهاجرين الذين يقتلون مواطنين أميركيين أو عناصر من الشرطة.

يُذكر أن ترامب جعل من تقييد الهجرة غير القانونية أحد القضايا المحورية في حملته الانتخابية، حيث صور المهاجرين مرارا كأعداء للولايات المتحدة وأثار مشاعر مناهضة للأجانب بادعاءات زائفة.


 يشار إلى أن أجندة ترامب المقترحة حول الهجرة غير الشرعية ستمثل تحولا كبيرا في سياسة الهجرة الأميركية، إذ تستهدف ملايين المهاجرين غير النظاميين وتعيد تعريف نهج البلاد تجاه الوافدين الجدد.

وقد امتد هذا التحول المنتظر ليشمل تعهده بتفعيل قانون "العدو الأجنبي" الذي وضع عام 1798، والذي يسعى من ورائه لتنفيذ ترحيلات جماعية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين ذوي الصلات الإجرامية.

ويتيح هذا القانون للسلطات احتجاز وإبعاد مواطنين من دول معينة، تعتبر الولايات المتحدة أنها في حالة حرب معها.

وقال ترامب في تجمع حاشد في كاليفورنيا مؤخرا: "سأقوم بتفعيل قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لاستهداف وتفكيك كل شبكة إجرامية للمهاجرين تعمل على الأراضي الأميركية". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2024-11-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:50 | 2024-11-05
02:40 | 2024-11-05
02:32 | 2024-11-05
02:28 | 2024-11-05
02:18 | 2024-11-05
02:15 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24