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نتنياهو مستعدّ لدفع ملايين الدولارات... ما هو المقابل؟

Lebanon 24
05-11-2024 | 07:00
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ذكر موقع "عربي 21" أنّ "القناة الـ12 الإسرائيليّة كشفت عن تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراحا جديدا يتضمن دفع ملايين الدولارات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
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وقالت القناة الإسرائيلية، إن الاقتراح الجديد الذي يروج له رئيس الوزراء الإسرائيلي يشمل تقديم المال وفتح "ممر آمن" لعناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للخروج مع عائلاتهم من قطاع غزة.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن نتنياهو مستعد لدفع ملايين الدولارات مقابل كل أسير إسرائيلي يتم الإفراج عنه من قبل المقاومة الفلسطينية.

ولفتت إلى أنه جرى مناقشة مقترح نتنياهو مع المؤسسة الأمنية في إسرائيل خلال محادثات أجريت مساء الاثنين.

ويأتي ذلك على وقع استمرار أهالي الأسرى الإسرائيليين في احتجاجاتهم للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى استعادة ذويهم من قطاع غزة، بعد أكثر من عام على بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل. (عربي 21)
 
 
 
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