ضربة كبيرة... قائد سابق يتحدّث عن خسائر الجيش الإسرائيليّ في الحرب

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أكّد خبراء عسكريون تولّوا سابقاً مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي أنّ "الحرب كلّفت أثماناً جسيمة أبعد من أن تُحتمل".وفي هذا الإطار، قال قائد الفيلق الشمالي في الجيش الإسرائيلي سابقاً اللواء احتياط نوعام تيفون: "للأسف إن الجيش الإسرائيلي لا يقول الحقيقة نحن ينقصنا في هذه الحرب 10 آلاف جندي أي فرقة كاملة".وأضاف تيفون خلال حديثه للقناة الـ12 الإسرائيلية: "خسرنا في الحرب فرقة أيضاً بين قتلى ومصابين". (الميادين)