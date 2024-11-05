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في يوم الانتخابات.. أين اختفى جو بايدن؟

Lebanon 24
05-11-2024 | 12:50
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لم يظهر الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم إلى العلن كما لن تعقد المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، مؤتمرها الصحفي اليومي المعتاد.
وكان آخر ظهور لبايدن يوم السبت، عندما ألقى خطابا أمام العمال لصالح حملة كامالا هاريس وتيم والز في سكرانتون، ببنسلفانيا.
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كما لم يتلقى بايدن أي أسئلة من الصحفيين منذ مشاركته في حدث في بالتيمور يوم الثلاثاء الماضي.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أثار بايدن ضجة بعد تصريحات له أمام نشطاء لاتينيين عندما رد على تعليقات عنصرية في تجمع لترامب أدلى بها الكوميدي توني هينشكي، الذي وصف إقليم بورتو ريكو الأمريكي بأنه "جزيرة عائمة من القمامة".
وقال بايدن للمجموعة اللاتينية في مكالمة فيديو مساء الثلاثاء: "القمامة الوحيدة التي أراها في الخارج هي أنصاره - إن الشيطنة  الخاص به لذوي الأصول اللاتينية أمر غير مقبول، وهو غير أمريكي".
وأوضحت "أسوشيتد برس" أن مساعدوا بايدن في البيت الأبيض أشاروا أن الرئيس الأميركي كان ينتقد هينشكي، وليس الملايين من الأميركيين الذين يدعمون ترامب للرئاسة. (سكاي نيوز)
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