بن غفير تعليقاً على إقالة غالانت: أهنئ رئيس الوزراء على قراره

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وقال بن غفير: "أهنئ رئيس الوزراء على قراره بإقالة غالانت.. مع غالانت، الذي لا يزال أسيرًا عميقًا للمفاهيم القديمة، لا يمكن تحقيق النصر المطلق، وقد أحسن رئيس الوزراء بقراره بنقله من منصبه".من جهة أخرى علق رئيس المعسكر الرسمي بني غانتس على منصة إكس على الإقالة بكلمات مقتضبة قائلا: "سياسة على حساب أمن الدولة."قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وعيّن بدلاً منه إسرائيل كاتس الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية.وأقال نتانياهو غالانت من منصبه، وفق ما أعلن مكتبه الثلاثاء، من جراء انهيار الثقة بينهما على خلفية الحرب في قطاع غزة.وقال نتانياهو في بيان "على مدى الأشهر الماضية تآكلت الثقة"، وأشار إلى تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس في المنصب خلفا لغالانت.وخلال الأشهر الماضية برز خلاف بين توجهات نتانياهو في الحرب المستمرة أكثر من عام في قطاع غزة، والمتصاعدة عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع حزب الله منذ سبتمبر الماضي.وقبل أسبوع، قال غالانت في رسالة نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن "الحرب تُدار دون بوصلة ومن الضروري تحديث أهدافها".وأضاف: "الوضع الحالي الذي نتصرف فيه من دون بوصلة واضحة، ودون تحديث أهداف الحرب، يضر بإدارة المعركة وبقرارات مجلس الوزراء. التطورات الكبيرة في الحرب، خاصة تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران، تزيد الحاجة لعقد مناقشة وتحديث أهداف الحرب بنظرة شاملة على الساحات المختلفة والترابط بينها". (الحرة)