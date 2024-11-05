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البنتاغون بعد إقالة غالانت: إلتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا يزال صارما

Lebanon 24
05-11-2024 | 16:31
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن يوآف غالانت، الذي أقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصب وزير الدفاع اليوم الثلاثاء، كان "شريكا موثوقا به"، مؤكدة أنها ستواصل العمل عن كثب مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل.
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وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر في بيان: "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا يزال صارما وستواصل وزارة الدفاع الأميركية العمل عن كثب مع وزير الدفاع الإسرائيلي المقبل".
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