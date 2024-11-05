إيران تستعد لضرب إسرائيل من العراق.. هذا ما تم نقله إلى هناك!

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وأشارت الإدارة الأميركية إلى أنها وجهت تحذيرات شديدة إلى الحكومة العراقية بشأن هذا الهجوم المحتمل، موضحة أن واشنطن أبلغت العراق بأنه إذا لم يتم منع إيران من تنفيذ الهجوم، فقد تواجه بغداد رداً إسرائيلياً على أراضيها. أفادت تقارير من موقع "أكسيوس" نقلاً عن مصادر استخباراتية أميركية وإسرائيلية أن إيران تخطط لشن هجوم كبير ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، من خلال مجموعات مدعومة من الحرس الثوري الإيراني الذي قام بنقل طائرات مسيرة وصواريخ لهذه الجماعات.وأشارت الإدارة الأميركية إلى أنها وجهت تحذيرات شديدة إلى الحكومة العراقية بشأن هذا الهجوم المحتمل، موضحة أن واشنطن أبلغت العراق بأنه إذا لم يتم منع إيران من تنفيذ الهجوم، فقد تواجه بغداد رداً إسرائيلياً على أراضيها.

كما أكدت المصادر أن مستشار الأمن القومي الأميركي، إلى جانب وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تواصلا مع رئيس الوزراء العراقي في هذا السياق، فيما أكدت واشنطن تحذيرها لإيران علناً ومن خلال قنوات خاصة بعدم تصعيد الوضع، رغم أن طهران لم تُبدِ حتى الآن استعداداً لخفض التوترات. (الجزيرة)