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عربي-دولي

مع بدء ظهور نتائج الانتخابات.. مؤيدون للفلسطينيين يتجمعون قرب البيت الأبيض

Lebanon 24
06-11-2024 | 00:17
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تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين لوقف إطلاق النار في غزة، مساء الثلاثاء، في ساحة "حياة السود مهمة" (Black Lives Matter Plaza) بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، ورددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين، وقاموا بإغلاق شارع.
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وتؤثر القضية الفلسطينية على مواقف الناخبين الأميركيين، وخاصة العرب والمسلمين.

وكان استطلاع للرأي أجراه مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" عبر الرسائل النصية قبل أسبوعين من مناظرة المرشحين لانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس ودونالد ترامب، أظهر أن الناخبين الأميركيين العرب والمسلمين الغاضبين من الدعم الأميركي لإسرائيل خلال حربها في غزة يتحولون من تأييد المرشحة الديمقراطية، إلى دعم جيل ستاين، مرشحة حزب "الخضر"، بأعداد قد تحرم نائبة الرئيس الأميركي الحالية، من الفوز في ولايات حاسمةستحدد مصير انتخابات الرئاسة.

واجتمع صباح الثلاثاء، رجال دين يهود ومسيحيون ومسلمون لـ"الصلاة من أجل الوطن"، تزامنا مع بدء التصويت لاختيار رئيس أميركي جديد.

وأقيمت الصلاة في أكبر كاتدرايات العاصمة الأميركية، واشنطن، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى العاشرة من مساء يوم الانتخابات، والهدف هو الصلاة من أجل السلام والوحدة للشعب الأميركي، وفق مراسل قناة "الحرة". (الحرة)
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