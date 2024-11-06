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بالفيديو: أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد وأنصار ترامب يبدأون الاحتفال

Lebanon 24
06-11-2024 | 01:34
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ذكرت وسائل إعلام أميركية أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس لن تلقي كلمة أمام مناصريها في ساحة جامعة هوارد، بينما بدأ أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب الاحتفال.
 
وأفادت شبكة CNN بأن تجمعا لمؤيدي هاريس في ساحة جامعة هوارد بواشنطن شهد لحظات من الصمت والإحباط، حيث غادر عشرات الحضور المكان وقد بدت عليهم مشاعر عدم التصديق.
 
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ووصف الخبير السياسي جيف زيليني، الذي كان حاضرا، الحالة العامة بأنها صدمة، إذ كانت الحشود تتوقع نتائج إيجابية لصالح هاريس، لكنها غادرت في حالة من الصمت والإحباط بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدم ترامب في عدد من الولايات الحاسمة.

هذا وبدأ مؤيدو ترامب الاحتفال بتقدم ملحوظ له على منافسته الديمقراطية، حيث تتزايد المؤشرات على اقترابه من الفوز.


وأفاد مسؤول في حملة ترامب الانتخابية أن الأخير يتجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه، في وقت حصد فيه حتى الآن 247 صوتا في المجمع الانتخابي، من أصل 270 اللازمة للفوز.

وتشير بيانات فوكس نيوز إلى أن ترامب يتقدم بفارق مريح في عدد من الولايات المتأرجحة ذات الثقل الانتخابي.

ففي نورث كارولاينا وجورجيا، اللتلن تملكان 16 صوتا في المجمع الانتخابي لكل منهما، يتصدر ترامب النتائج الأولية، مما يعزز حظوظه في حصد 32 صوتا إضافيا إذا حافظ على تقدمه. (روسيا اليوم)
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