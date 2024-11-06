بعد إعلانه الفوز بالانتخابات... نتنياهو يسارع لتهنئة ترامب

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وقال نتنياهو في منشور وجهه لترامب وعقيلته ميلانيا على منصة إكس: "أهنئكما على أعظم عودة في التاريخ".وأضاف نتانياهو الذي سارع إلى تهنئة الرئيس السابق بعد إعلانه الفوز، أن "العودة التاريخية إلى البيت الأبيض تمثل بداية جديدة لأميركا وتجديداً قوياً للتحالف العظيم بين إسرائيل وأميركيا. هذا فوز عظيم".واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي، منشوره الذي وقعه باسمه واسم زوجته، بعبارة "بصداقة حقيقية".من جهتهما، رحب الوزيران المنتميان لليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، إيتمار بن غفير، وبتسئيل سموتريتش، بإعلان الجمهوري دونالد ترامب فوزه بانتخابات الرئاسةوكتب بن غفير، على موقع إكس "نعم، حفظ الله ترامب".بدوره، بتسلئيل سموتريتش "حفظ الله إسرائيل، حفظ الله أميركا".وقال عضو آخر في الحكومة هو وزير الثقافة، ميكي زوهار: "نتطلع للأربعة أعوام المقبلة". (الحرة)