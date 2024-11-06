Advertisement

عربي-دولي

بعد إعلانه الفوز بالانتخابات... نتنياهو يسارع لتهنئة ترامب

Lebanon 24
06-11-2024 | 03:35
A-
A+
Doc-P-1274180-638664863642074538.jpg
Doc-P-1274180-638664863642074538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، برسالة تهنئة إلى دونالد ترامب، بعد أن أعلن المرشح الجمهوري  لانتخابات الرئاسة الأميركية، فوزه على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.
Advertisement

وقال نتنياهو في منشور  وجهه لترامب وعقيلته ميلانيا على منصة إكس: "أهنئكما على أعظم عودة في التاريخ".

وأضاف نتانياهو الذي سارع إلى تهنئة الرئيس السابق بعد إعلانه الفوز،  أن "العودة التاريخية إلى البيت الأبيض تمثل بداية جديدة لأميركا وتجديداً قوياً للتحالف العظيم بين إسرائيل وأميركيا. هذا فوز عظيم".


واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي، منشوره الذي وقعه باسمه واسم زوجته،  بعبارة "بصداقة حقيقية".

من جهتهما، رحب الوزيران المنتميان لليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، إيتمار بن غفير، وبتسئيل سموتريتش، بإعلان الجمهوري دونالد ترامب فوزه بانتخابات الرئاسة

وكتب بن غفير، على موقع إكس "نعم، حفظ الله ترامب".

بدوره، بتسلئيل سموتريتش "حفظ الله إسرائيل، حفظ الله أميركا".

وقال عضو آخر في الحكومة هو وزير الثقافة، ميكي زوهار: "نتطلع للأربعة أعوام المقبلة". (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:25 | 2024-11-06
06:20 | 2024-11-06
06:08 | 2024-11-06
06:00 | 2024-11-06
05:45 | 2024-11-06
05:45 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24