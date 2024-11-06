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عربي-دولي

بعد فوز ترامب.. نشطاء يستهدفون السفارة الأميركية في لندن (فيديو)

Lebanon 24
06-11-2024 | 07:30
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بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات، استهدف نشطاء من حركة Just Stop Oil السفارة الأميركية في العاصمة البريطانية لندن.
وقد قام اثنان من المتظاهرين برش الطلاء البرتقالي على جدران السفارة في حوالي الساعة 9:20 صباحا، كما وصفوا ترامب بأنه "شعبوي مزيف".
 
وقد نشر حساب منظمة Just Stop Oil عبر منصة "إكس" فيديو للحادثة، وقالت في المنشور: "تم رش السفارة الأميركية باللون البرتقالي لأننا نرفض الفاشية.. استيقظ العالم هذا الصباح ليجد أنه قد انزلق أكثر نحو الفاشية وانهيار المناخ".
 
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واعتبرت المنظمة كذلك أن "فوز ترامب يعرض حياة الناس العاديين للخطر في كل مكان"، مضيفة: "الفائز الحقيقي الوحيد في انتخابات اليوم هو قوة الشركات التي تسيطر على الأحزاب الرئيسية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ويستمرون في ضمان استمرار إعطاء الأولوية لمصالح صناعة الوقود الأحفوري على حساب رفاهية الناس العاديين، ولن يتسنى للبشرية أن تحظى بأي فرصة لتقليل التأثيرات المترتبة على انهيار المناخ، والانهيار الاجتماعي الذي يتبعه".

وقال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة آندي فالنتين: "لقد اعتقل ضباط من وحدة الحماية البرلمانية والدبلوماسية الرجلين في غضون دقائق، للتأكد من عدم تمكنهما من التسبب في أي ضرر إضافي للسفارة"، مضيفا: "هذا النشاط هو عمل تخريبي وسنستمر في عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الأفعال". (روسيا اليوم)
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