بعد فوز ترامب.. نشطاء يستهدفون السفارة الأميركية في لندن (فيديو)

بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات، استهدف نشطاء من حركة Just Stop Oil السفارة الأميركية في العاصمة البريطانية لندن.

وقد قام اثنان من المتظاهرين برش الطلاء البرتقالي على جدران السفارة في حوالي الساعة 9:20 صباحا، كما وصفوا ترامب بأنه "شعبوي مزيف".

وقد نشر حساب منظمة Just Stop Oil عبر منصة "إكس" فيديو للحادثة، وقالت في المنشور: "تم رش السفارة الأميركية باللون البرتقالي لأننا نرفض الفاشية.. استيقظ العالم هذا الصباح ليجد أنه قد انزلق أكثر نحو الفاشية وانهيار المناخ".