السّيدة الأميركية الثانية التي خطفت الأضواء.. مِن مهاجرة إلى محامية مَن هي فانس؟

أوشا فانس، محامية أمريكية بارزة وزوجة جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي المنتخب، أصبحت تحت الأضواء بعد فوز زوجها في الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا. ولدت أوشا فانس في سان دييغو، وهي ابنة مهاجرين هنود هندوستيين قدموا إلى الولايات المتحدة في السبعينيات.بدأت أوشا حياتها المهنية كمحامية قبل أن تبتعد عن هذا المجال. مع ترشح زوجها لمنصب نائب الرئيس، قررت ترك وظيفتها كمحامية لتدعم زوجها في مسيرته السياسية. وقد كان لها دور بارز في المؤتمر الجمهوري، حيث قدمت زوجها على أنه "رجل من الطبقة العاملة"، متحدثة عن صدمات طفولته التي تغلب عليها ونجاحه في الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة ييل.أوشا، التي تبلغ من العمر 38 عامًا، تمثل قصة نجاح لمهاجرين في الولايات المتحدة، إذ جمعت بين الخلفية الثقافية الهندية التي نشأت فيها، والتعليم الأميركي الراقي، وقدرتها على الموازنة بين دورها كزوجة وداعمة لزوجها وبين الحفاظ على هويتها المهنية.

والدتها عالمة أحياء وعميدة في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، أما والدها فهو مهندس.في خطابها الافتتاحي في المؤتمر الجمهوري، قالت إن تربيتها في الطبقة المتوسطة كانت مختلفة تماما عن تجربة زوجها الذي نشأ فقيرا في أوهايو. وقالت إن "تمكني أنا وجي دي من الالتقاء، ناهيك عن الوقوع في الحب والزواج، هو بمثابة شهادة على هذا البلد العظيم".وفي مقابلة أجرتها معها شبكة "فوكس نيوز" في يونيو، تحدثت فانس عن نشأتها في أسرة متدينة، قائلة: "والداي هندوسيان، وهذا أحد الأشياء التي جعلتهما آباء جيدين، مما جعلهما أشخاصا طيبين حقا".حصلت فانس على شهادة البكالوريوس من جامعة ييل والماجستير في الفلسفة من جامعة كامبريدج. ثم عادت بعد ذلك إلى جامعة ييل لتدرس الحقوق، حيث التقت بزوجها.بعد تخرجها من كلية الحقوق، أمضت فانس عاما تعمل كاتبا لدى القاضي بريت كافانو عندما عمل قاضيا في محكمة الاستئناف في واشنطن (يعمل الآن في المحكمة العليا)، ثم عمل كاتبا قانونيا لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس لمدة عام. (روسيا اليوم)