Advertisement

عربي-دولي

عبوات متفجّرة خارج مقرّ شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية في غوتنبرغ

Lebanon 24
06-11-2024 | 17:09
A-
A+
Doc-P-1274572-638665352592293855.jpg
Doc-P-1274572-638665352592293855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه الادعاء العام السويدي الاتّهام لثلاثة أشخاص بالتورّط في وضع عبوات متفجرة خارج مقر شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية في مدينة غوتنبرغ.

وكانت السلطات السويدية قد عثرت في ثاني أكبر مدن السويد في 4 حزيران على قارورتين مملوءتين بالمتفجرات البلاستيكية خارج مكاتب شركة "إلبيت سيستمز" المعروفة بإنتاج الطائرات المسيرة.
Advertisement

وعملت الفرقة الوطنية السويدية لنزع المتفجرات على تفكيك العبوتين ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات.
واتّهم الادعاء شابين يبلغان 17 و24 عاماً بتشكيل تهديد شديد غير قانوني ومحاولة إيقاع تدمير يتسبب بتعريض العامة للخطر عبر زرع عبوات في موقع الحادث.

واتّهم مشتبه به ثالث يبلغ 29 عاماً بتخزين مواد متفجرة في منزله ونقلها إلى شركائه بالقرب من موقع الجريمة.

وقال المدعي العام يوهان أودن في لائحة الاتهام إن العمل كان يستهدف حارس أمن الشركة وممثليها وموظفيها.


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-11-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:03 | 2024-11-06
18:20 | 2024-11-06
17:20 | 2024-11-06
16:36 | 2024-11-06
16:12 | 2024-11-06
16:00 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24