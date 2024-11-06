عبوات متفجّرة خارج مقرّ شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية في غوتنبرغ

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وجّه الادعاء العام السويدي الاتّهام لثلاثة أشخاص بالتورّط في وضع عبوات متفجرة خارج مقر شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية في مدينة غوتنبرغ.وكانت السلطات السويدية قد عثرت في ثاني أكبر مدن السويد في 4 حزيران على قارورتين مملوءتين بالمتفجرات البلاستيكية خارج مكاتب شركة "إلبيت سيستمز" المعروفة بإنتاج الطائرات المسيرة.وعملت الفرقة الوطنية السويدية لنزع المتفجرات على تفكيك العبوتين ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات.واتّهم الادعاء شابين يبلغان 17 و24 عاماً بتشكيل تهديد شديد غير قانوني ومحاولة إيقاع تدمير يتسبب بتعريض العامة للخطر عبر زرع عبوات في موقع الحادث.واتّهم مشتبه به ثالث يبلغ 29 عاماً بتخزين مواد متفجرة في منزله ونقلها إلى شركائه بالقرب من موقع الجريمة.وقال المدعي العام يوهان أودن في لائحة الاتهام إن العمل كان يستهدف حارس أمن الشركة وممثليها وموظفيها.