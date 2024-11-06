19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عبوات متفجّرة خارج مقرّ شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية في غوتنبرغ
Lebanon 24
06-11-2024
|
17:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه الادعاء العام السويدي الاتّهام لثلاثة أشخاص بالتورّط في وضع عبوات متفجرة خارج مقر شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية في مدينة غوتنبرغ.
وكانت السلطات السويدية قد عثرت في ثاني أكبر مدن السويد في 4 حزيران على قارورتين مملوءتين بالمتفجرات البلاستيكية خارج مكاتب شركة "إلبيت سيستمز" المعروفة بإنتاج الطائرات المسيرة.
Advertisement
وعملت الفرقة الوطنية السويدية لنزع المتفجرات على تفكيك العبوتين ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات.
واتّهم الادعاء شابين يبلغان 17 و24 عاماً بتشكيل تهديد شديد غير قانوني ومحاولة إيقاع تدمير يتسبب بتعريض العامة للخطر عبر زرع عبوات في موقع الحادث.
واتّهم مشتبه به ثالث يبلغ 29 عاماً بتخزين مواد متفجرة في منزله ونقلها إلى شركائه بالقرب من موقع الجريمة.
وقال المدعي العام يوهان أودن في لائحة الاتهام إن العمل كان يستهدف حارس أمن الشركة وممثليها وموظفيها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرارٌ مالي يهم موظفي القطاع العام.. ما هو؟
Lebanon 24
قرارٌ مالي يهم موظفي القطاع العام.. ما هو؟
11:46 | 2024-11-06
06/11/2024 11:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"صايرة بتشبه مايا دياب".. نجوى كرم تستعرض إطلالتها بالأبيض شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
"صايرة بتشبه مايا دياب".. نجوى كرم تستعرض إطلالتها بالأبيض شاهدوا كيف بدت (فيديو)
00:35 | 2024-11-06
06/11/2024 12:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين... إليكم البيان التالي لشركة طيران الشرق الأوسط
Lebanon 24
للمسافرين... إليكم البيان التالي لشركة طيران الشرق الأوسط
06:53 | 2024-11-06
06/11/2024 06:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتبطا منذ 22 عاما.. زوجة فنان لبناني شهير تحتفل بعيد زواجهما بطريقة رومانسية (فيديو)
Lebanon 24
ارتبطا منذ 22 عاما.. زوجة فنان لبناني شهير تحتفل بعيد زواجهما بطريقة رومانسية (فيديو)
04:05 | 2024-11-06
06/11/2024 04:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
06/11/2024 01:50:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:03 | 2024-11-06
زيلينسكي: القيادة الأميركية القوية أمر حيوي للعالم وللسلام العادل
18:20 | 2024-11-06
هل ينجح ترامب اقتصادياً؟
17:20 | 2024-11-06
تحدّيات كبيرة أمام ترامب في عهده الجديد
16:36 | 2024-11-06
السيسي يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات: نتطلع لاستكمال العمل المشترك
16:12 | 2024-11-06
له دور كبير في عودة والده للرئاسة.. كيف ساهم ابن ترامب الأصغر في جذب أصوات الشباب؟
16:00 | 2024-11-06
كيف ستؤثر عودة ترامب على الشرق الأوسط؟
فيديو
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
07/11/2024 03:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
07/11/2024 03:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
07/11/2024 03:40:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24