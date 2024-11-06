الرئيس الصيني أبرق إلى ترامب مهنئاً

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرئيس الصيني شي جين بينغ بعث اليوم الخميس برقية تهنئة إلى دونالد ترامب لانتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة.وأوردت "رويترز" أن الرئيس الصيني قال: "أدعو بكين وواشنطن إلى إدارة خلافاتهما بالطريقة المناسبة".وأمل الرئيس الصيني أن "يتبادل البلدان الاحترام ويتعايشا سلميا ويتعاونا بما يعود بالنفع عليهما".وأضاف أنه "يتعين أن تعزز الولايات المتحدة والصين الحوار بينهما".وتابع: "التعاون بين الصين والولايات المتحدة هدف طويل الأمد".وأصدرت الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، بيانا مقتضبا حول فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.وقالت الخارجية الصينية إن بكين "تحترم اختيار الشعب الأميركي، وتهنئ دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية".