باريس سان جرمان يناصر فلسطين.. ووزير الداخلية الفرنسي يتحرّك

انتقد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو يوم الخميس رفع لافتة عملاقة كتب عليها "الحرية لفلسطين" في مباراة لفريق باريس سان جيرمان لكرة القدم قائلا إنه أمر "غير مقبول".

وردا على سؤال عما إذا كان سيسعى لفرض عقوبات على باريس سان جيرمان، قال ريتيللو لإذاعة سود: "لا أستبعد أي شيء. سأطالب باريس سان جيرمان بتوضيحات".

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وفي مساء الأربعاء، كشف مشجعو فريق بولوني كوب التابع لنادي باريس سان جيرمان عن لافتة عملاقة مكتوب عليها "فلسطين حرة" قبل مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، قبل ثمانية أيام من مواجهة فرنسا لإسرائيل في باريس في دوري الأمم الأوروبية. (رويترز)