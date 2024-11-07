"لقد كذبوا عليكم"... ماسك يوجه نصيحة لمن تفاجأ بفوز ترامب

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وجه رجل الأعمال الأميركي وصاحب منصة "X" إيلون ماسك نصيحة لمن صدموا بنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية وفوز دونالد ترامب فيها، بأن يعيدوا النظر في مصادر معلوماتهم.وكتب ماسك في منشور عبر حسابه في منصة "X": " لكل شخص سواء في أميركا أو في بلدان أخرى، يجد هذه النتيجة صادمة، فعليه أن يعيد النظر في مصادر معلوماته.. كان هذا الاتجاه واضحا وجليا (فوز ترامب) على مدار أشهر، لكن كل وسائل الإعلام الرئيسية التقليدية تقريبا دفعت وروجت لحقيقة وواقع زائف تماما.. لقد كذبوا عليكم".وأصبح ماسك نشطا سياسيا بشكل متزايد على مر السنين، ويعلق بانتظام على قضايا السياسة الأميركية على شبكته الاجتماعية "X".وسبق له أن انتقد علنا كلا من الديمقراطيين والجمهوريين، قائلا إنه لا يدعم أيا من الطرفين، ولكن مع مرور الوقت، أصبح " ماسك " أكثر نشاطا سياسيا وميالا للحزب الجمهوري حيث أعلن في عام 2024 دعمه للحزب الجمهوري، كما أسس اللجنة السياسية الأميركية PAC لدعم دونالد ترامب المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي ضد مرشحته الديمقراطية نائبة الرئيس الأميركي الحالي كامالا هاريس. (روسيا اليوم)