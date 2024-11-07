"ميلانيا مزيفة".. جدل بشأن صور زوجة ترامب في يوم النصر!

مع انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية وحسم الرئيس دونالد ترامب النتيجة لصالح الجمهوريين تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا يزعمون فيها وجود فروقات واضحة بين زوجة الرئيس ميلانيا ترامب وبين السيدة التي تواجدت إلى جانبه خلال يوم الحسم.



وعلى الرغم من ظهور ميلانيا إلى جانب ترامب مرتين يوم الانتخابات، وعدم وجود أي دليل يدعم رواية "ميلانيا المزيفة"، إلا أن بعض الأشخاص أصروا على تلك المقارنة.



وعلق أحدهم على الصور قائلا: "إن الاضطرار إلى إظهار ميلانيا المزيفة في يوم الانتخابات أمر محرج للغاية".



وأضاف آخر: "ظهور ميلانيا المزيفة نادر".

Umm, that is NOT Melania.



Sorry. I’m not buying it.



Whoever was at the polls today with Don, WASN’T MELANIA.



I guess the check bounced. pic.twitter.com/mbyAE5yAk9 — Julie B(rooklyn) BABY WOKE AF❌🇺🇸🇯🇲 (@JMeanypants) November 5, 2024 Advertisement

وعلق أحد المستخدمين: "يبدو لي أن هذه الصورة تشبه ميلانيا المزيفة بشكل مريب".

Melania has furrows that run from her cheeks to underneath her chin. The other woman does not. Also notice the hazy filter on the camera that makes it hard to see detail. pic.twitter.com/q8nonzf3Zr — Shouting🐋intoThe🌎Wind🐦 (@BonnieBlueBell1) November 5, 2024

وتراجعت ميلانيا ترامب، إلى حد كبير عن أعين الجمهور بعد خسارة زوجها في انتخابات عام 2020 وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول.



كما أصدرت مذكرات بعنوان "ميلانيا"، ناقشت فيها الانتخابات.



وعقب الفوز بالانتخابات صعد ترامب على المسرح ليلقي خطاب النصر الذي بدأه بشكر عائلته وزوجته ميلانيا. (سكاي نيوز)







