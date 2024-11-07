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عربي-دولي

"ميلانيا مزيفة".. جدل بشأن صور زوجة ترامب في يوم النصر!

Lebanon 24
07-11-2024 | 03:53
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مع انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية وحسم الرئيس دونالد ترامب النتيجة لصالح الجمهوريين تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا يزعمون فيها وجود فروقات واضحة بين زوجة الرئيس ميلانيا ترامب وبين السيدة التي تواجدت إلى جانبه خلال يوم الحسم.

وعلى الرغم من ظهور ميلانيا إلى جانب ترامب مرتين يوم الانتخابات، وعدم وجود أي دليل يدعم رواية "ميلانيا المزيفة"، إلا أن بعض الأشخاص أصروا على تلك المقارنة.

وعلق أحدهم على الصور قائلا: "إن الاضطرار إلى إظهار ميلانيا المزيفة في يوم الانتخابات أمر محرج للغاية".

وأضاف آخر: "ظهور ميلانيا المزيفة نادر".
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وعلق أحد المستخدمين: "يبدو لي أن هذه الصورة تشبه ميلانيا المزيفة بشكل مريب".
 
 
 
وتراجعت ميلانيا ترامب، إلى حد كبير عن أعين الجمهور بعد خسارة زوجها في انتخابات عام 2020 وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول.

كما أصدرت مذكرات بعنوان "ميلانيا"، ناقشت فيها الانتخابات.

وعقب الفوز بالانتخابات صعد ترامب على المسرح ليلقي خطاب النصر الذي بدأه بشكر عائلته وزوجته ميلانيا. (سكاي نيوز)



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