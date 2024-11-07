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عربي-دولي

شولتس سيعين مستشاراً له وزيرا للمالية

Lebanon 24
07-11-2024 | 04:15
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يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس تعيين أحد مستشاريه المقربين يورغ كوكيز، في منصب وزير المالية بعد يوم على إقالته كريستيان ليندنر، بحسب ما أعلنت مصادر حكومية لوكالة فرانس برس.

وليندنر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.
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وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، قال شولتس "نحن في حاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
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