مسؤولة أميركيّة سابقة تبكي بعد فوز ترامب... شاهدوا صورتها

ظهرت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي حزينة، أثناء انتظارها رؤية المرشحة الديمقراطية المهزومة كامالا هاريس.

Advertisement

وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أنه تمّ تصوير بيلوسي وهي تحيي أنصار هاريس، بينما بدت دامعة العينين، عند وصولها إلى جامعة هوارد في العاصمة واشنطن.وفي صورة عاطفية بشكل خاص، بدت بيلوسي وكأنها على وشك البكاء، وكانت عيناها دامعتين. (الإمارات 24)