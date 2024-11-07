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عربي-دولي

في ألمانيا.. القبض على أميركي بتهمة التجسس لصالح الصين

Lebanon 24
07-11-2024 | 10:45
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أعلن مكتب المدعي العام في ألمانيا اعتقال مواطن أميركي في فرانكفورت، يشتبه فيه بأنه حاول نقل معلومات سرية حصل عليها أثناء عمله في الجيش الأميركي إلى جهات صينية.

وجاء في بيان مكتب المدعي العام: "كان مارتن د. يعمل لدى القوات المسلحة الأميركية في ألمانيا، وفي عام 2024، اتصل بممثلي الحكومة الصينية وعرض عليهم نقل معلومات سرية".
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وفي سياق التواصل مع ممثلي جمهورية الصين الشعبية، كان ينوي نقل المعلومات التي تلقاها أثناء عمله في الجيش الأميركي. (روسيا اليوم)
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