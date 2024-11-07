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سوزي وايلز "كبيرة موظفي البيت الأبيض"

Lebanon 24
07-11-2024 | 17:58
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الخميس، أن مديرة حملته سوزي وايلز ستشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض عندما يتولى منصبه.

وقال ترامب، في بيان: "لقد ساعدتني سوزي وايلز في تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأمريكي، وكانت جزءًا لا يتجزأ من حملتي الناجحتين في عامي 2016 و2020".
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وأضاف: "سوزي قوية وذكية ومبتكرة ومحبوبة ومحترمة عالميا، وستواصل العمل بلا كلل لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وتابع: "هذا شرف مستحق أن يكون لدينا سوزي كأول كبيرة لموظفي البيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة، ليس لدي أدنى شك في أنها ستجعل بلدنا فخورا".
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