بعد فوز ترامب.. هذا ما تريده "طالبان"

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أمل رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان" في قطر سهيل شاهين أن يتم شطب الحركة من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية خلال ولاية دونالد ترامب.وقال سهيل لوكالة "نوفوستي": "بالطبع، الآن وقد انتهت الحرب ونحن في مرحلة جديدة، وليس من المنطقي إبقاء أعضائنا على هذه القائمة".وأشار إلى أنه خلال فترة ولاية ترامب الأولى توصلت الولايات المتحدة وطالبان إلى اتفاقات أوقفت الصراع بينهما وسمحت بإنهاء الوجود الأمريكي في أفغانستان الذي استمر 20 عاما.وفي وقت سابق قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للصحفيين إن روسيا تعمل حاليا على حذف حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية في روسيا. (روسيا اليوم)