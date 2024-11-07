واشنطن تعمل مع بغداد لمنع الانجرار إلى صراع الشرق الأوسط

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ودعا بلينكن، بحسب بيان للخارجية الأميركية، الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية موظفي الولايات المتحدة وملاحقة المسؤولين عن الهجمات التي تنطلق من العراق على موظفي الولايات المتحدة في العراق وسوريا بما في ذلك الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران.دوغلاس أوليفانت كبير الباحثين في مؤسسة "نيو أميركا" ومدير سابق لبرنامج العراق في مجلس الأمن القومي قال لقناة "الحرة" إن النزاع الذي يستعر في المنطقة يهدد بدفع العراق إلى هذا الصراع بسبب عدم قدرة الحكومة المركزية على السيطرة على الفصائل المسلحة الموالية لإيران.وأكد بلينكن على أهمية عدم انجرار العراق إلى صراع إقليمي وشدد على ضرورة أن يفرض العراق سيطرته على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات غير مصرح بها من أراضيه.دوغلاس أوليفانت كبير الباحثين في مؤسسة "نيو أميركا" ومدير سابق لبرنامج العراق في مجلس الأمن القومي أوضح من جهته لقناة "الحرة"، أن الولايات المتحدة غير قادرة على كبح جماح رد الفعل الإسرائيلي في حال تعرضت إسرائيل إلى هجمات تنفذ من داخل العراق، مضيفا أن عدم تورط العراق في هذا لصراع مرهون ببسط اليد على جميع المقرات والمنشآت التابعة لهذه الفصائل.الدبلوماسي الأميركي السابق، ديفيد شينكر، أكد لقناة "الحرة"، الأحد، أن إسرائيل ستستهدف الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق، وأن ذلك مسألة وقت فقط، على حد قوله.أما المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي فقد أكد من جهته أن الحديث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات "ذرائع كاذبة".الدكتور باسل حسين رئيس مركز كلوذا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي، من عمان، قال لقناة الحرة إن هناك قلقا عراقيا بشأن أولويات الإدارة الأميركية المقبلة وسط توقعات بأن تكون السياسة الأميركية الجديدة أكثر تشددا بشأن الفصائل المسلحة وعلاقة العراق مع إيران فضلا عن الإعفاءات الأميركية للعراق لاستيراد الغاز الإيراني.لكن حسين أشار إلى أنه رغم هذه التشديدات، فإن العراق لن يكن ضمن أولويات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مقارنة بملفات مهمة أخرى مثل الحرب في غزة ولبنان والملف الإيراني.السلطات العراقية أكدت الأربعاء أن أراضيها لن تُستخدم "لتنفيذ هجمات أو ردود" في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة حيث تهدد إيران بالرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفتها.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبد الله في بيان إن هذه مسوغات يراد لها أن تكون مبرراً للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه حسب تعبيره. وشدد المجلس وفقا للبيان على إن مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن الحرب، بحسب البيان. (الحرة)